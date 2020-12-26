В ночь на 25 декабря в пгт Подосиновец на улице Советской загорелся частный дом. Выбивающийся из-под кровли хозяйственной постройки огонь заметили соседи. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Кировской области.Жители соседних домов вызвали пожарных и побежали к горящему дому. Входная дверь уже была объята пламенем, поэтому стали стучаться в окна. Оказалось, что в доме находились женщина и ее муж - инвалид 1-й группы. Попытки открыть окно оказались безуспешными. Поэтому соседи Дмитрий Чувакорзин и Андрей Ботвин решили разбить стекло. Дмитрий залез в комнату и увидел лежащего на кровати хозяина дома. Чувакорзин на руках перенес его к окну и передал Андрею Ботвину. Затем Дмитрий также помог хозяйке дома вылезть в окно, там ее принял еще один сосед - Сергей Гладкий. Сразу после этого к дому подъехали сотрудники МЧС и приступили к тушению пожара.В результате происшествия сгорели крыша, перекрытие и хозпостройка, от огня пострадали также стены изнутри и снаружи дома. Предполагаемая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.Администрации района решает вопрос о поощрении жителей села, спасших своих соседей.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелями интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:Почта: kp@kp-kirov.ruТелефон: 89229016635Группа Вконтакте