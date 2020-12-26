Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 26 декабря.Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 250 новых случая заражения коронавирусом. За этот же период выздоровело 566 человек.В инфекционных госпиталях сейчас находится 3525 жителей области, у 3062 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 2882 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 463 кировчан диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 118 пациентов с коронавирусом, 24 из них - на ИВЛ.В домашних условиях проходят лечение 14346 пациентов.За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 5231 исследование на COVID-19. На КТ обследовали 736 жителей региона. «Скорая помощь» выезжала на вызовы 1815 раз.По статистике сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в регионе скончавшихся от новой инфекции нет. За весь период наблюдений в регионе умерли 224 человека. Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 0,96% (средний по России - 1,79%).Напомним, что в Кировской области с 1 декабря создан единый короткий номер справочной службы по COVID-19 - 122. По нему можно также записаться на вакцинацию от коронавируса. Звонок - бесплатный как с мобильного, так и стационарного телефона.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелями интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:Почта: kp@kp-kirov.ruТелефон: 89229016635Группа Вконтакте