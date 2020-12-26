Последние выходные уходящего года будут снежными, но не морозными. Столбик термометра не буде опускаться ниже - 8 градусов.В субботу, 26 декабря, температура воздуха в течение всего дня практически не будет меняться. С утра до вечера будет -7 - 8 градусов вечером. Небо будет облачным, синоптики прогнозируют небольшой снег. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3.5-4 м/с. Атмосферное давление к вечеру немного понизится – с 750 до 748 мм ртутного столба.В воскресенье, 27 декабря, будет немного теплее. Столбик термометра будет колебаться на уроне от - 6 градусов утром до - 4 вечером. По-прежнему целый день ожидается небольшой снег. Юго- восточный ветер днем сменит направление на южное, а к вечеру – на западное. И будет не сильным - 2-3 м/с. Атмосферное давление немного повысится - до 754 мм ртутного столба.