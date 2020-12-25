Руководитель крупнейшего городского перевозчика Денис Пырлог рассказал о том, как будут работать общественный транспорт в новогодние праздники. Речь идет о выходных днях с 1 по 10 января 2021 года.В новогодние праздники подвижной состав будет работать в урезанном режиме. Как пояснил Денис Юрьевич, на линии выйдет примерно на 40% меньше общественного транспорта.Так, с 1 по з января интервал в движении автобусов и троллейбусов увеличится примерно в два раза. Однако уже с 4 января количество машин на линиях будет увеличено, но не до максимальных значений. Автобусы и троллейбусы будут выходить на маршруты в режиме выходного дня.- Как показывает практика, пассажиропоток в эти даты минимальный, также влияние на него окажут действующие ограничения в связи с эпидемиологической обстановкой, - пояснил руководитель АТП.Денис Юрьевич также подчеркнул, что санитарную обработку и углубленную дезинфекцию будут делать ежедневно.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелями интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:Почта: kp@kp-kirov.ruТелефон: 89229016635Группа Вконтакте