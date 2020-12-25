Серьезное ДТП с пострадавшими произошло на кировской трассе: травмы получили шесть человек.В пресс-службе областного ГИБДД сообщили, что авария произошла сегодня, 25 декабря, в 12 часов 30 минут в Юрьянском районе на 408 км федеральной автодороги «Вятка». По предварительной информации, на дороге столкнулись фургон Mercedes и легковушка Hyundai. От удара кузов немецкой иномарки разорвало на части.- В результате происшествия, по предварительным данным, шесть человек получили травмы: водитель автомобиля Hyundai и четыре пассажира, а также пассажир Mercedes, - сообщили в пресс-службе ГИБДД.О состоянии пострадавших ничего не сообщается. Сейчас на месте работают все экстренные службы. Движение по трассе частично ограничено. Устанавливаются причины и условия совершения аварии.