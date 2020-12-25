По данным Кировстата, на конец сентября текущего года, долги населения Кировской области за услуги ЖКХ составляют 5,2 млрд рублей. Для сравнения: на конец сентября 2019 года задолженность была в размере 4,8 млрд рублей.Структура долгов населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги распределилась следующим образом:- 2,9 млрд рублей - ресурсоснабжающим организациям по прямым договорам;- 2,3 млрд рублей - исполнителям коммунальных услуг (УК, ТСЖ, ЖК, ЖСК) за ЖКХ.В свою очередь исполнители задолжали поставщикам около 2,1 млрд рублей, , из которых наибольшую часть составляют долги за теплоснабжение и электроэнергию.За девять месяцев текущего года доходы ресурсоснабжающих организаций от оказания коммунальных услуг составили 37,3 млрд рублей.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелями интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:Почта: kp@kp-kirov.ruТелефон: 89229016635Группа Вконтакте