Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 25 декабря.Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 247 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время выздоровели 559 человек. По данным федерального оперштаба, за прошедшие сутки в нашем регионе от коронавируса скончались два пациента. Число летальных случаев в регионе за все время пандемии - 224.В инфекционных госпиталях сейчас находится 3689 жителей области, у 3191 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 2982 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 559 кировчан диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 125 пациентов с коронавирусом, 22 из них - на ИВЛ.В домашних условиях проходят лечение 14346 пациентов.За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 5632 исследования на COVID-19. На КТ обследовали 654 жителей региона.Напомним, что в Кировской области с 1 декабря создан единый короткий номер справочной службы по COVID-19 - 122. По нему можно также записаться на вакцинацию от коронавируса. Звонок - бесплатный как с мобильного, так и стационарного телефона.