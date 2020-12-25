В четверг, 25 декабря, состоялось внеочередное пленарное заседание Законодательного собрания Кировской области. Первым вопросом в повестке стоял законопроект об изменении организации пассажирских перевозок на муниципальных маршрутах. Однако губернатор Кировской Игорь Васильев отозвал инициативу о «транспортной реформе».- От губернатора области поступило письмо об отзыве проекта закона о перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок, - сообщил вице-спикер Владимир Костин. - Таким образом, сегодня на повестке всего два вопроса об УСН и патентной системе.Напомним, что на предыдущем пленарном заседании депутаты назвали данную инициативу «сырой» и сняли ее с повестки. Подробнее здесь.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелями интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:Почта: kp@kp-kirov.ruТелефон: 89229016635Группа Вконтакте