В Кирове перед судом предстал 36-летний экс-председатель ТСЖ за присвоение практически 2,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.С середины 2017 по январь 2019 года мужчина фактически являлся председателем правления ТСЖ «Володарского 169». В течение практически трех лет мужчина переводил деньги собственников на свой личный расчетный счет. Таким способом он смог вывести более 3,4 млн рублей. Правда, 700 тысяч рублей он все таки потратил на ремонт общего имущества, а вот остальную сумму присвоил себе.В итоге суд приговорил мужчину к четырем годам условно.