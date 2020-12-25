В Кировскую область поступили 30 новых автобусов, предназначенных для организации школьных перевозок. Новые транспортные средства отправятся в Вятскополянский, Опаринский, Малмыжский, Лебяжский, Подосиновский, Яранский, Фаленский, Немский, Куменский, Слободской, Зуевский, Кильмезский, Верхнекамский, Кикнурский, Санчурский, Нолинский, Сунский, Пижанский, Уржумский, Кирово-Чепецкий и Даровской районы.Новые автобусы оборудованы тахографом, устройством «Эра-ГЛОНАСС», проблесковым маячком, ограничителями скорости движения автомобиля – не более 60 км/ч, цветографическими схемами − «Перевозка людей» и «ДЕТИ», кнопками вызова водителя в каждом ряду сидений.В пресс-службе областного правительства рассказали, что автобусы также будут использовать для выездов на спортивные состязания, творческие конкурсы, научные олимпиады, экскурсии и другие культурные мероприятия.Деньги на закупку новой техники выделили из федерального бюджета в рамках содействия субъектам РФ в обновлении парка школьных автобусов.