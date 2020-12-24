Руководитель Региональной службы по тарифам Максим Михайлов рассказал об изменении тарифов на основные жилищно-коммунальные услуги на 2021 год. Так, плата на них вырастет на 4,2% только со второго полугодия 2021 года, в первом полугодии рост составит 0%.Правда, услуги по обращению с ТКО подешевеют. В первом полугодии 2021 года тариф снизится на 7,4%, а на второе полугодие 2021 года - тариф регоператора увеличится на 4,2%. Однако он останется ниже действующего в декабре текущего года.А, вот, про стоимость проезда на общественном Максим Михайлов пока ничего конкретного сказать не смог.- Мы в ближайшие дни приступим к изучению заявки. Планируем, что решение примем в январе, прокомментировал руководитель РСТ. - Пока преждевременно говорить, изменится ли плата граждан за проезд, так как расчеты будут проведены в январе 2021 года.