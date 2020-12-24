В Слободском мужчина попытался украсть инвентарь для пожаротушения с одного из городских щитов. На его несчастье, он наткнулся на патруль росгвардейцев. Подробности сообщила пресс-служба ведомства.Инцидент произошел на днях около 14 часов. На улице Рождественской патрулю росгвардейцев попался мужчина, несший огнетушитель, пожарное ведро и багор. Естественно, что такой набор вещей не мог не привлечь внимание. Вот правоохранители и заинтересовались, откуда он у прохожего, и куда тот все эти вещи несет. Слобожанин же не смог внятно пояснить, кому все это принадлежит. И как раз в этот момент в эфире прозвучала ориентировка: неизвестный мужчина украл с пожарного щита на одном из домов инвентарь для тушения.Картинка окончательно сложилась, и росгвардейцы вызвали сотрудников ППС. 32-летнего клептомана передали полиции для дальнейшего разбирательства со всем утащенным добром.