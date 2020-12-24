Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 24 декабря.Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 255 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время выздоровел 601 человек. По данным федерального оперштаба, за прошедшие сутки в нашем регионе от коронавируса скончались два пациента. Число летальных случаев в регионе за все время пандемии - 222.В инфекционных госпиталях сейчас находится 3705 жителей области, у 3220 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 2998 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 485 кировчан диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 126 пациентов с коронавирусом, 18 из них - на ИВЛ.В домашних условиях проходят лечение 14171 пациент.За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 5540 исследований на COVID-19. На КТ обследовали 678 жителей региона. «Скорая помощь» выезжала на вызовы 1728 раз.Напомним, что в Кировской области с 1 декабря создан единый короткий номер справочной службы по COVID-19 - 122. По нему можно также записаться на вакцинацию от коронавируса. Звонок - бесплатный как с мобильного, так и стационарного телефона.