В Кирове под колесами отечественной легковушки пострадала 58-летняя жительница областного центра. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе в областной Госавтоинспекции.Автомобильная авария с участием пешехода произошла в среду, 23 декабря, на улице Солнечной. По предварительной информации, водитель «четырнадцатой» на регулируемом перекрестке при повороте налево сбил кировчанку, которая переходила проезжую часть.В результате аварии женщина получила серьезные травмы. Бригада «скорой помощи» доставила ее в больницу.За прошедшие сутки в Кировской области произошло пять ДТП, в которых пять человек пострадали.