В Орловском районе осудили местного 36-летнего жителя, застрелившего своего приятеля. Трагедия произошла 21 февраля уходящего года. По сообщению областной прокуратуры, двое друзей вместе выпивали на берегу озера Россохово, и в какой-то момент между ними вспыхнула ссора.Словесный конфликт быстро перешел в драку, и осужденный избил своего приятеля. А после схватил охотничье ружье и несколько раз выстрелил по ногам и в голову оппонента. Мужчина скончался на месте, а его убийца сбежал с места преступления. Разыскали его лишь спустя месяц и в другом городе - он успел спрятаться в Самаре, где его и задержали.Кировчанина обвинили в убийстве, суд согласился с этим заключением. Приговором стали 13 лет колонии строгого режима. Кроме того, мужчина должен выплатить матери погибшего три миллиона рублей в качестве моральной компенсации.