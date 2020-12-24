ХК «Родина» провел очередной матч в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом. Игра прошла на домашнем льду против гостей из Мурманска.В упорной борьбе кировские хоккеисты одержали победу над клубом «Мурман». Итоговый счет встречи 4:3.Голы забили:- Игорь Леденцов на 15 минуте реализовал пенальти в ворота соперника;- Дмитрий Кураев;- Олег Пивоваров;- Максим Маслов.После 12 игр «Родина» занимает десятую строчку в чемпионате с десятью очками. Столько же и у нижегородского «Старта».Следующая игра команды состоится 26 декабря на домашнем льду. Наставники Андрея Рушкина скрестят клюшки с хоккеистами из клуба «Динамо» из город Москва.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелями интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:Почта: kp@kp-kirov.ruТелефон: 89229016635Группа Вконтакте