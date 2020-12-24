В среду, 23 декабря, в правительстве региона состоялось церемония награждения медицинских работников. Награды Президента Российской Федерации 13 медработников получили из рук первого заместителя председателя правительства Кировской области Дмитрия Курдюмова. За вклад в борьбу с COVID-19 отмечены сотрудники инфекционных госпиталей и службы скорой медицинской помощи.Орденом Пирогова удостоены заместитель главного врача по оперативной работе Станции скорой медицинской помощи города Кирова Андрей Черных и врач-инфекционист пятого отделения госпиталя на базе Инфекционной клинической больницы Алексей Протасов.Почетная грамота Президента Российской Федерации вручена двум специалистам, а девять человек получили благодарность от президента страны.Ранее «Комсомолка» писала, что награды Президента Российской Федерации получили 17 медработников. Подробнее здесь.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелями интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:Почта: kp@kp-kirov.ruТелефон: 89229016635Группа Вконтакте