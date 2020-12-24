Кировчане смогут в 2021 году летать в Сочи круглый год. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.В среду, 23 декабря, прошла встреча председателя правительства Кировской области Александра Чурина с представителями авиакомпании «Руслайн». Речь шла об уже подписанных субсидированных маршрутах и о перспективах развития сотрудничества.Как отметил Александр Чурин, регулярные полеты в Сочи, Уфу, Екатеринбург и Калугу начнутся уже со второго января.В Сочи можно будет улететь по средам и субботам в 8.00, обратный рейс с популярного курорта - в 17.25. Стоимость билетов - от 6500 рублей.В Екатеринбург самолеты будут летать также по средам и субботам. Вылет из Кирова - в 21.15, обратный рейс - в 8.05. Стоимость билетов – от 3000 рублей.В Уфу и Калугу кировчане смогут добраться воздушным транспортом уже с 5 января 2021 года.Самолет в Уфу будет отправляться в 13.25, обратно в Киров можно вылететь в 17.15. Стоимость билетов - около 3000 рублей.В Калугу самолет будет вылетать в 16.55, рейс из Калуги в Киров отправляется в 11.05. Стоимость билетов – от 3500 рублей.Кировчане уже могут приобрести билеты на эти направления.