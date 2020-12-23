Появились подробности пожара на Павла Корчагина, который произошел в субботу, 19 декабря.В пресс-службе МЧС сообщили, что в тушении пожара в девятиэтажном доме участвовало четыре пожарных расчета и автолестница. Возгорание произошло в квартире на третьем этаже. За считанные секунды подъезд заволокло едким густым дымом. Большинство жильцов успели покинуть дом самостоятельно, но часть из них остались в квартирах.Наиболее сложная ситуация сложилась на верхних этажах многоэтажки. Из-за плотного дыма и высокой температуры эвакуацию жильцов нельзя было провести через подъезд. Для спасения людей пришлось использовать пожарную лестницу.- Пожарный 5-й пожарно-спасательной части Дмитрий Карпов поднимался по стреле автолестницы в квартиры, а его напарник Денис Позняк сопровождал людей до земли, - сообщили в областном МЧС. - Таким способом были спасены пять человек с 6-го и 8-го этажей.Благодаря быстрым действиям спасателей, жертв удалось избежать, всего один человек обратился за медицинской помощью.Сейчас специалисты устанавливают причину пожара. Предварительная версия возгорания - неисправность электрооборудования.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелями интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:Почта: kp@kp-kirov.ruТелефон: 89229016635Группа Вконтакте