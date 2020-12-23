В течение трех недель жители двух улиц в поселке Карпушино в Кировской области живут без воды. Еще в начале декабря в населенном пункте прорвало водопровод. В результате жителям 30 домов отключили водоснабжение.Активисты общероссийского народного фронта сообщили, что живут в этих домах в основном пожилые люди. Носить тяжелые канистры с водой им приходится с территории местного животноводческого комплекса. При этом никаких работ по устранению аварии не проводится. Кроме того, не организован подвоз воды для жителей.В настоящее время общественники направили обращение в администрацию Котельничского района и областною прокуратуру.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелями интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:Почта: kp@kp-kirov.ruТелефон: 89229016635Группа Вконтакте