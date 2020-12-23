В текущем году в Кирове снесли 35 аварийных домов. На это потратили порядка 4,5 миллиона. В городской мэрии рассказали, что сейчас в администрации рассматривается возможность создания общественного пространства на месте снесенных домов.Ответим, что снос аварийных зданий - это один из основных этапов реализации муниципальной и областной программ по переселению граждан.Ранее в региональном министерстве строительства рассказали, что с 2021 по 2022 год в области должны переселить 1456 человек из 635 непригодных для проживания помещений. Новые квартиры получат жители девяти муниципальных образований.Подробнее здесь.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелями интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:Почта: kp@kp-kirov.ruТелефон: 89229016635Группа Вконтакте