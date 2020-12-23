Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 23 декабря.Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 248 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время выздоровело 673 человека. По данным федерального оперштаба, за прошедшие сутки в нашем регионе от коронавируса скончался еще один человек. Число летальных случаев в регионе за все время пандемии - 220.В инфекционных госпиталях сейчас находится 3732 жителя области, у 3234 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 3045 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 498 кировчан диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 117 пациентов с коронавирусом, 23 из них - на ИВЛ.В домашних условиях проходят лечение 13933 пациента.За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 5588 исследований на COVID-19. На КТ обследовали 720 жителей региона. «Скорая помощь» выезжала на вызовы 1842 раз.Напомним, что в Кировской области с 1 декабря создан единый короткий номер справочной службы по COVID-19 - 122. По нему можно также записаться на вакцинацию от коронавируса. Звонок - бесплатный как с мобильного, так и стационарного телефона.