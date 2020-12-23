Два петербуржца угнали внедорожник кировчанки и уехали за пределы региона. Но долго радоваться «новому приобретению» у мужчин не получилось. Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов злоумышленников удалось задержать.Как рассказали в пресс-службе регионального МВД, владелица Toyota Land Cruiser Prado обратилась в полицию с заявлением об угоне автомобиля, который она припарковала возле дома на улице Свободы.Совместно с коллегами из Пензенской области сотрудникам полиции удалось выйти на след угонщиков. Ими оказались два петербуржца, которые уже ранее привлекались за алогичные преступления. Злоумышленников удалось задержать в другом регионе страны.- Кировские полицейские выехали в Ижевск, на место временного хранения похищенного автомобиля, где он был изъят и передан законной владелице, - сообщили в МВД.В настоящее время полицейские продолжают расследовать уголовное дело, а в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.