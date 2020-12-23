В Кировской области семь сельскохозяйственных предприятий получат финансовую поддержку. Деньги направят на возмещение затрат по созданию и модернизации животноводческих комплексов молочного направления. Общий объем финансирования составит 272,8 миллиона рублей.В областном правительстве рассказали, что государственную поддержку получат хозяйства, чьи инвестиционные проекты прошли конкурсный отбор в Министерстве сельского хозяйства РФ.По словам зампреда регионального правительства Алексея Котлячкова, в ближайшее время средства поддержки будут перечислены сельскохозяйственным товаропроизводителям.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелями интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:Почта: kp@kp-kirov.ruТелефон: 89229016635Группа Вконтакте