В Кировской области сотрудники полиции разыскивают водителя, который насмерть сбил пешехода на трассе в Кикнурском районе.В пресс-службе областной Госавтоинспекции сообщили, что на 37-ом км автодороги Яранск – Кикнур произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, неизвестный водитель сбил пешеход. После аварии он скрылся с места ДТП. От полученных травм 39-летний пешеход скончался на месте.За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло три ДТП, в которых один человек погиб и два пострадали.Ранее «Комсомолка» писала, что в Слободском районе «четырнадцатая» столкнулась с пассажирским автобусом. Подробности здесь.