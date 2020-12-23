Все отделы Кировского областного краеведческого музея в новом году начнут принимать посетителей со 2 января. Все праздничные каникулы учреждение культуры будет работать с 10.00 до 18.00. Исключение составит только четверг, 4 января. В этот день будет открыто только главное здание музея и МВЦ «Диорама», а кировчан и гостей города приглашают с 12.00 до 20.00.2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 января 2021 года работают все отделы музея:- главное здание на Спасской, 6 (отдел краеведения);- литературные музеи (музей А.С. Грина и дом-музей М.Е. Салтыкова-Щедрина);- музейно-выставочный центр «Диорама»;- Музей воинской славы.С расписанием выставочных мероприятий на декабрь 2020 и до 15 января 2021 года можно ознакомиться на сайте музея в разделе «Экспозиции и выставки».