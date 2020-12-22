Кировские школьники уйдут на каникулы 31 декабря

Учащиеся вернутся школы 11 января.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Кировской области зимние каникулы в образовательных организациях продлятся 11 дней - с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года включительно. Соответствующие распоряжение подписали в региональном министерстве образования.
- Выполнение распоряжения должны также обеспечить муниципальные и частные образовательные организации, - сообщили в областном правительстве.
По словам исполняющей обязанности министра образования Елены Воронкиной, в образовательных организациях региона сохраняется стабильная эпидемиологическая обстановка. Учащиеся вернутся школы 11 января, когда в целом по стране завершатся новогодние праздники.
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