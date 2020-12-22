Кировскому цирку дали «зеленый свет»

Первые выступления запланированы на 2 января. Фото: kirovreg.ru

В постановление «О введении ограничительных мероприятий в Кировской области» внесены очередные изменения. На этот раз послабления коснулись работы цирка, который ушел на карантин 18 марта.

Согласно постановлению, с 21 декабря цирк может вновь начать давать представления с соблюдением всех санитарных и эпидемиологических требований, действующих в регионе. Так, первые выступления запланированы на 2 января.

Отметим, что при организации деятельности театров, проведения концертов и цирковых представлений работники и зрители должны быть в масках, а также рассажены на расстоянии не менее одного метра. Исключение - члены одной семьи и проживающие вместе.

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