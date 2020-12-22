Работает эвакуатор: более 2 тысяч кировских автомобилистов заплатили штрафы за неправильную парковку

Сведения об автомобилях, мешающих уборке улиц и припаркованных в неположенном месте, передаются в ГИБДД. Фото: admkirov.ru

В текущем году в городе Кирове 2500 водителей оштрафовали за нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств. Такие данные сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Ситуация значительно ухудшается зимой, когда неправильно припаркованные машины мешают уборке улиц. Чаще всего правилами дорожного движения пренебрегают жители микрорайонов с плотной застройкой.

- Если имеется табличка «работает эвакуатор», то мы можем эвакуировать автомобиль на штрафстоянку. Помимо штрафа за нарушение парковки (1500 рублей) автовладелец заплатит за работу техники (1500 рублей) и за специализированную стоянку (34 рубля за каждый час), - рассказали в Госавтоинспекции.

В департаменте городского хозяйства добавили, что на участках, где планируется вывоз снега, за 12 часов устанавливают временные знаки, запрещающие остановку автомобилей.