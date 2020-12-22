Тоннель в Нововятске оценили в 3,2 млрд рублей

Тоннель будет четырехполосным - по две полосы в каждую сторону. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти региона намерены реализовать дорогостоящий проект по строительству тоннеля в Нововятском районе Кирова. О необходимости данного объекта жители и правительство области говорили давно, но на выполнение намеченного плана не хватало средств.

В текущем году удалось разработать проектную документацию. Тоннель оценили почти в 3,2 млрд рублей. По словам председателя правительства Кировской области, в настоящее время подана заявка на софинансирование строительства из федерального бюджета в рамках проекта «Мосты и путепроводы».

- Если проект включат в федеральную программу, то разработка документации начнется уже в следующем году, после чего приступим к строительству, - рассказал Александр Чурин. - У нас очень высокие шансы построить этот объект

При самом удачном исходе «великую стройку» планируют завершить в 2024 году к 650-летию города Кирова. По словам Александра Анатольевича, тоннель будет четырехполосным - по две полосы в каждую сторону. На время стройки проезд для машин обещают не закрывать.

Если тоннель все же построят, то водители смогут быстрее добираться из Нововятского района до центра города и обратно. Кроме того, заметно сократят время в пути до Кирова жители Кирово-Чепецкого, Куменского и других районов области, которые находятся в данном направлении.

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