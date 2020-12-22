Председатель правительства Кировской области о «КРИКе»: «Мы не допустим, чтобы жилищные права бюджетников были нарушены»

ОАО «Кировская региональная ипотечная корпорация» создана в 2003 году при участии правительства области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель правительства Кировской области Александр Чурин рассказал в интервью телеканалу ГТРК «Вятка» о ситуации со служебным жильем от АО «Кировская региональная ипотечная корпорация».

Ранее квартиры «КРИКа» оказались в конкурсной массе из-за банкротства корпорации. По словам Александра Анатольевича, правительство региона предприняло все необходимые меры для урегулирования данной ситуации. Так, жилье, в котором проживают бюджетники, было выкуплено социальными партнерами области. В настоящее время со всеми жильцами сохранены прежние льготные условия.

- Мы полностью несем ответственность за эту ситуацию, и никоим образом не допустим, чтобы жилищные права граждан были нарушены, тем более такой категории граждан, как работники бюджетной сферы, - рассказал председатель правительства.

Ранее бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых доставили в Киров в качестве свидетеля по делу о махинациях со служебными квартирами «КРИКа». Адвокат Андрей Грохотов рассказал, что на допросах «ни о каких известных персоналиях, о которых пишут в местных СМИ речь на допросе не шла». Подробнее здесь.

СПРАВКА «КП»

ОАО «Кировская региональная ипотечная корпорация» создана в 2003 году при участии правительства области, которое выделило 450 миллионов рублей в уставной капитал организации. Компания должна была обеспечить жителей квартирами в новостройках и развить ипотечное жилищное кредитование. С 2009 по 2018 год в организации сменилось четыре директора. На троих из них были заведены уголовные дела. В 2018 году компания была признана банкротом общая сумма иска, предъявленного организации кредитором, составила более 116 миллионов рублей. В отношении компании начали конкурсное производство. А в 2020 году управляющий смог реализовать часть служебных квартир на торгах. В это же время арендаторам этих помещений стали поступать уведомления о необходимости выселиться. Областные власти держат этот вопрос на контроле и собираются результаты торгов оспорить в Арбитражном суде.

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