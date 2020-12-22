Зарплаты не будет: Чепецкое предприятие задолжало своим сотрудникам более 600 тысяч рублей

Погашение задолженности по заработной плате перед работниками предприятия находятся на контроле органов прокуратуры.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Кирово-Чепецкое предприятие «БПА» не выплачивало заработную плату своим сотрудникам. Нарушение трудового законодательства удалось обнаружить прокуратуре.
В пресс-службе надзорного ведомства рассказали, что компания задолжала 12 сотрудникам заработную плату на сумму более 600 тысяч рублей. В итоге городской прокурор внес руководителю «БПА» представление об устранении нарушений.
- Погашение задолженности по заработной плате перед работниками предприятия находятся на контроле органов прокуратуры, - рассказали в ведомстве.
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