Статистика по COVID-19 в Кировской области: 245 человек заразились коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 3028 исследований на COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 22 декабря.

Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 245 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время выздоровело 583 человека. По данным федерального оперштаба, за прошедшие сутки в нашем регионе от коронавируса скончался еще один человек. Число летальных случаев в регионе за все время пандемии - 219.

В инфекционных госпиталях сейчас находится 3935 жителей области, у 3441 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 3219 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 474 кировчан диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 122 пациента с коронавирусом, 28 из них - на ИВЛ.

В домашних условиях проходит лечение 13789 пациентов.

За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 3028 исследований на COVID-19. На КТ обследовали 754 жителя региона. «Скорая помощь» выезжала на вызовы 1677 раз.

Напомним, что в Кировской области с 1 декабря создан единый короткий номер справочной службы по COVID-19 - 122. По нему можно также записаться на вакцинацию от коронавируса. Звонок - бесплатный как с мобильного, так и стационарного телефона.