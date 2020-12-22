Депутаты ОЗС рассмотрят законопроект об УСН

Воспользоваться пониженными ставками по УСН смогут только те предприятия, которые использовали ЕНВД в 4-ом квартале 2020 года. Фото: pixabay.com

В Законодательное собрание Кировской области внесен законопроект об упрощенной системе налогообложения (УСН).

Данную инициативу решено рассмотреть в связи с окончанием действия ЕНВД (Единый налог на вмененный доход - прим. Ред.) с 1 января 2021 года. Для бизнеса необходимо облегчить переход на альтернативный налоговый режим - УСН.

Для предпринимателей, которые переходят с ЕНВД на УСН предлагается установить следующие налоговые ставки:

- 1% - в случае, если объектом налогообложения являются доходы;

- 5% - в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.

Данный законопроект планируют рассмотреть на ближайшем пленарном заседании. Предполагается, что внеочередная «пленарка» может состоятся уже в пятницу, 25 декабря.