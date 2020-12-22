Загрязнение воздуха в Озерках: десять предприятий оштрафованы на 103 тысячи рублей

Жители микрорайона «Озерки» неоднократно жаловались на выбросы с соседнего предприятия. Фото: admkirov.ru

В Кирове продолжается постоянный мониторинг качества воздуха в микрорайоне Озерки. В настоящее время к административной ответственности привлекли семь юрлиц и три индивидуальных предпринимателя. Общая сумма штрафов составила 103 тысячи 500 рублей.

- Организации получили представления об устранении нарушений, - сообщили в региональном министерстве охраны окружающей среды.

Известно, что еще в отношении трех юридических и двух должностных лиц составлены протоколы об административной ответственности.

Напомним, что в начале октября жители района стали массово жаловаться на едкий дым, который появляется в вечернее и ночное время. Они уверены, что выбросы могут исходить от предприятий, расположенных в промышленной зоне.