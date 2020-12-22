Кировская полиция ищет родственников пациентки Центра кардиологии и неврологии

При госпитализации пенсионерка имела нательный крест на черной тканевой нитке. Фото: 43.мвд.рф

Сотрудники МВД и волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт» просят помочь в поисках родственников пенсионерки. Женщина поступила в Центр кардиологии и неврологии 21 октября 2020 года. Врачи предполагают, что она перенесла инсульт.

Приметы пенсионерки: на вид 70-80 лет, рост 165-170 см, полного телосложения, волосы седые средней длины.

Особые приметы: отсутствует часть ногтевой фаланги безымянного пальца правой руки, на верхней челюсти справа имеется зуб из металла желтого цвета (возможно золотой), на шее справа около подбородка имеется круглая родинка.

При госпитализации пенсионерка имела нательный крест на черной тканевой нитке.

Всех, у кого есть информация о личности женщины или о ее родственниках, просят обратиться в полицию по телефонам: 02 (102), 8-999-361-70-90, (8332) 589-673 или 8-922-668-46-48.