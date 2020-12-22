Для жителей Кировской области снизили тарифы на вывоз ТКО

В первом полугодии 2021 года кировчане будут платить за вывоз мусора на 7,4% меньше, чем сейчас. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Региональная служба по тарифам Кировской области утвердила единый тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Соответствующий документ появился 21 декабря на сайте ведомства. Расчет тарифа предварительно обсудили на Экспертном совете РСТ и на заседании профильной группы Общественной палаты.

Отметим, что региональный оператор АО «Куприт» заявлял на 2021 год сумму 1073,51 руб./м3 (с учетом НДС). Но РСТ сократила заявленные расходы на захоронение и транспортировку ТКО. Кроме того, сотрудники службы учли объем образования отходов, предусмотренный Территориальной схемой.

При расчете тарифа также приняли во внимание возвраты всех денежных средств, предусмотренные решениями судов, вынесенных в пользу АО «Куприт» при рассмотрении спорных вопросов по тарифным решениям РСТ, принятых при исполнении предписаний ФАС России.

Таким образом, единый тариф регионального оператора по обращению с ТКО на 2021 год составил:

• на 1-е полугодие 2021 года - 779,40 руб./м3 или на 7,4% ниже действующего в декабре 2020 г.;

• на 2-е полугодие 2021 года - 812,06 руб./м3 или с ростом на 4,2% к уровню 1-го полугодия 2021 г.

Сейчас тариф на услугу по обращению с ТКО - 841,56 руб./м3.