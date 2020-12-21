Депутаты ОЗС не могут определиться с передачей пассажирских перевозок на областной уровень

Власти планируют закупить автобусы на газомоторном топливе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутаты ОЗС высказались за повторное рассмотрение законопроекта о передаче пассажирских перевозок на областной уровень. Совещание по вопросу развития транспортной системы региона прошло в понедельник, 21 декабря, в областном правительстве.

Главная идея законопроекта - передать полномочия администрации города Кирова по организации регулярных перевозок региональным властям. Министр транспорта Кировской области Николай Соколов сообщил, что преобразования в транспортной сфере назрели давно, а пандемия дополнительно усугубила ситуацию в отрасли снижением пассажиропотока.

Председатель правительства Кировской области Александр Чурин напомнил, что регион собирается внедрить новую систему брутто-контрактов, а первым этапом перехода должно стать перераспределение полномочий по организации пассажирских перевозок от города Кирова на региональный уровень. Срочность рассмотрения законопроекта объясняют необходимостью уже с января работать по новой системе, чтобы получить возможность взять в лизинг технику.

- За следующий год мы должны закупить новые автобусы, создать необходимую инфраструктуру для обеспечения перевозок, посмотреть на шероховатости, которые возникнут, - поделился Александр Анатольевич.

В случае, если законопроект примут, подготовка к внедрению новой системы начнется уже в следующем году, а транспортные полномочия будут централизованы с 2022 года.