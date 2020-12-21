Вывоз мусора в Уржуме проверила прокуратура

В настоящее время подрядная организация вывезла весь накопившийся мусор. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

АО «Куприт» не вывозило мусор в городе Уржуме. Внимание на ситуацию обратила прокуратура, которая проверила информацию, поступающую от местных жителей.

В пресс-службе надзорного ведомства рассказали, что данный факт действительно подтвердился. Так, оказываемые коммунальные услуги не соответствовали предъявляемым требованиям, а в течение недели в середине ноября мусор вовсе не вывозили.

В итоге прокурор внес представление об устранении нарушений руководителю АО «Куприт». В настоящее время подрядная организация вывезла весь накопившийся мусор.