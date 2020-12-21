В Кирове берег реки Сандаловки превратили в мусорку

Сейчас весь этот мусор скрыл снег, но от этого он не исчезнет. Фото: пресс-служба кировского отделения ОНФ

В деревне Богородская берег реки засоряют строительными отходами. Как сообщает региональное отделение ОНФ, с жалобой обратились местные жители. Регулярно в прибрежную зону реки Сандаловки кто-то свозит строительный мусор, причем периодически сгребают его в воду.

Большинство отходов сейчас под снегом, однако гора битых кирпичей привлекает внимание. Местные жители утверждают, что их не раз привозила грузовая машина. Хоть предположения о виновниках создания свалки на берегу реки имеются, это не дает ничего. Одному из жителей деревни уже выписывали и штрафы, и предписания. Однако ничего не изменилось.

Сейчас в администрацию Кирова и областное министерство охраны окружающей среды уже направлены обращения с просьбой принять меры. Жителей региона же просят снимать экологические нарушения на фото и видео.