Сотрудники кировского предприятия после увольнения недосчитались зарплаты

Отдавать деньги бывшим сотрудникам после их ухода руководитель не собирался. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Кирове сотрудники одного из предприятий после увольнения не дождались своей зарплаты. Деньги у руководителя пришлось забирать с помощью прокуратуры. Информацию сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как выяснилось, владелец ООО «Конкрит» после увольнения троих своих сотрудников решил не выплачивать им остатки честно заработанных денег. Общая сумма долга составила более 60 тысяч рублей. Прокурор Октябрьского района возбудил дело об административном нарушении - в отношении и компании, и ее руководителя.

Юрлицу в итоге дали штраф - 30 тысяч рублей. И задолженность перед уволенными сотрудниками, конечно, велели погасить. Сейчас зарплата уже бывшим сотрудникам компании выплачена в полной мере.