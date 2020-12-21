В Кировской области продолжает расти уровень инфляции

В среднем по России данный показатель составил 4,4%.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Кировской области годовая инфляция выше, чем в среднем по России. Об этом свидетельствуют данные представленные отделением по Кировской области Волго-вятского главного управления Центрального банка России.
В ноября по сравнению с октябрем текущего года инфляция в регионе ускорилась на 0,4% и составила 4,9%. В среднем по России данный показатель составил 4,4%, а в Приволжском федеральном округе - 4,2%.
Инфляция в сравнении с другими регионами. Фото: cbr.ru
На ускорение темпов роста потребительских цен в регионе оказали влияние общефедеральные факторы:
- ослаблением рубля;
- рост мировых цен на отдельные продовольственные товары;
- снижение предложения по отдельным товарам, в частности легковых автомобилей и сельхозпродуктов.
Тенденция ускорения инфляции была характерна в целом и для России, и для Приволжского федерального округа.