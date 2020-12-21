В Кировской области продолжает расти уровень инфляции

В среднем по России данный показатель составил 4,4%. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кировской области годовая инфляция выше, чем в среднем по России. Об этом свидетельствуют данные представленные отделением по Кировской области Волго-вятского главного управления Центрального банка России.

В ноября по сравнению с октябрем текущего года инфляция в регионе ускорилась на 0,4% и составила 4,9%. В среднем по России данный показатель составил 4,4%, а в Приволжском федеральном округе - 4,2%.

Инфляция в сравнении с другими регионами. Фото: cbr.ru

На ускорение темпов роста потребительских цен в регионе оказали влияние общефедеральные факторы:

- ослаблением рубля;

- рост мировых цен на отдельные продовольственные товары;

- снижение предложения по отдельным товарам, в частности легковых автомобилей и сельхозпродуктов.

Тенденция ускорения инфляции была характерна в целом и для России, и для Приволжского федерального округа.