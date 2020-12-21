Статистика по COVID-19 в Кировской области: 241 человек заразился коронавирусом за сутки

В тяжелом состоянии сейчас находятся 118 пациентов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 21 декабря.

Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 241 новый случай заражения коронавирусом. За это же время выздоровело 517 человек. По данным федерального оперштаба, за прошедшие сутки в нашем регионе от коронавируса скончался еще один человек.

В инфекционных госпиталях сейчас находится 4043 жителя области, у 3569 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 3321 человека болезнь осложняется пневмонией. Еще у 474 кировчан диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 118 пациентов с коронавирусом, 19 из них - на ИВЛ.

В домашних условиях проходит лечение 13481 пациент.

За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 3387 исследований на COVID-19. На КТ обследовали 660 жителей региона. «Скорая помощь» выезжала на вызовы 1769 раз.

Напомним, что в Кировской области с 1 декабря создан единый короткий номер справочной службы по COVID-19 - 122. По нему можно также записаться на вакцинацию от коронавируса. Звонок - бесплатный как с мобильного, так и стационарного телефона.