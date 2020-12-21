В Нижнеивкино мужчина убил продавщицу ателье

Пьяный мужчина нанес продавщице несколько ударов ножом, отчего та скончалась на месте. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Куменском районе мужчина убил продавца в ателье прямо на рабочем месте. В тот же день его задержали. Информацию сообщают областной Следком и УМВД по Кировской области.

Трагедия произошла 19 декабря в поселке Нижнеивкино. Около 14 часов в полицию позвонила работница ателье, сообщившая: ее коллегу убили на ее глазах. Некий пьяный мужчина, находившийся в торговом зале, несколько раз ударил несчастную продавщицу ножом. 42-летняя женщина скончалась на месте еще до приезда скорой.

Нападавший попытался скрыться, однако его быстро задержали. Им оказался 37-летний местный житель. Как выяснилось, к убитой у него была личная неприязнь, которая и стала причиной поножовщины. Сейчас на него заведено уголовное дело за убийство. Мужчине грозит от 6 до 15 лет тюрьмы.