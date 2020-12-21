Число погибших на трассе «Вятка» увеличилось

Водитель японской иномарки выехал на встречную полосу. Фото: vk.com/gibdd43

Следователям отдела по расследованию дорожно-транспортных преступлений предстоит разобраться в причинах и обстоятельствах смертельного ДТП на трассе в Юрьянском районе. В настоящее время сотрудники МВД возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на трассе «Вятка» столкнулись Nissan Juke и Lada Granta. По предварительной информации, водитель японской иномарки выехал на встречную полосу.

- В результате происшествия водитель и два пассажира автомобиля Lada Granta погибли на месте ДТП, еще один пассажир от полученных травм скончался в медучреждении, - сообщили в пресс-службе областного МВД. - Водитель автомобиля Nissan Juke и два пассажира получили травмы и были госпитализированы.