«Вятавтодор» займется ремонтом дороги Киров - Стрижи - Оричи

«Строительное управление - 43» займется работами в Котельничском районе.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Кировской области стартовала подготовка к предстоящему дорожному сезону. В региональном министерстве транспорта рапортовали о первых заключенных контрактах на выполнение работ.
В 2021 году «Вятавтодору» предстоит отремонтировать участок дороги Киров - Стрижи - Оричи в областном центре, а организация «Строительное управление - 43» займется работами в Котельничском районе на трассе Котельнич - Даровской.
Напомним, что в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году планируется отремонтировать порядка 160 км дорог. Ранее председатель правительства Кировской области Александр Чурин рассказал, что в следующем году на дорожный нацпроект предусмотрено 2,8 млрд рублей.
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