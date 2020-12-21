«Вятавтодор» займется ремонтом дороги Киров - Стрижи - Оричи

«Строительное управление - 43» займется работами в Котельничском районе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области стартовала подготовка к предстоящему дорожному сезону. В региональном министерстве транспорта рапортовали о первых заключенных контрактах на выполнение работ.

В 2021 году «Вятавтодору» предстоит отремонтировать участок дороги Киров - Стрижи - Оричи в областном центре, а организация «Строительное управление - 43» займется работами в Котельничском районе на трассе Котельнич - Даровской.

Напомним, что в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году планируется отремонтировать порядка 160 км дорог. Ранее председатель правительства Кировской области Александр Чурин рассказал, что в следующем году на дорожный нацпроект предусмотрено 2,8 млрд рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте