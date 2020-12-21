В Кирове задержали бизнесмена-вымогателя

Мужчина вымогал у соперника 400 тысяч рублей за свой отказ от участия в конкурсе, в ином случае обещая не дать тому выиграть любой ценой. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кирове задержали предпринимателя, подозреваемого в коммерческом подкупе. Им оказался 32-летний учредитель местной деревообрабатывающей фирмы. Информацию сообщает областное УМВД.

Как выяснилось, в августе 2020 в нашем регионе проходил аукцион по заключению договора купли-продажи лесных насаждений, учрежденный областным Минлесхозом. Подозреваемый во время его обратился к другому участнику аукциона и потребовал от него 400 тысяч рублей. За эту сумму мужчина обещал сняться с торгов. А в случае отказа - сделать все, чтобы его оппонент не смог выиграть.

Предприниматель согласился на отдачу суммы. Однако на днях вымогателя задержали при передаче ему первых ста тысяч рублей. Сейчас на него заведено уголовное дело, ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Теперь ему грозит от пяти до девяти лет тюрьмы.