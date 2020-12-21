Пожар в Омутнинске: один человек погиб

озгорание произошло в частном жилом доме на улице Кооперации. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пожар в частном жилом доме в городе Омутнинске унес жизнь 52-летнего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Возгорание произошло в частном жилом доме на улице Кооперации. Пламя за считанные секунды объяло деревянное здание. Спасателям оперативно удалось потушить пожар. Внутри помещения сотрудники МЧС обнаружили тело хозяина. Супруга мужчины срочно доставлена в больницу с признаками отравления.

Дознаватели МЧС проводят расследование. Предстоит выяснить все причины и обстоятельства трагедии. Известно, что огонь мог вспыхнуть из-за непотушенной сигареты.