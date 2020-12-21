Один человек погиб: на трассе в Кировской области столкнулись ВАЗ-2114 и Renault

В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку. Фото: vk.com/gibdd43

В Омутнинском районе в автомобильной аварии погиб 39-летний водитель Renault. Информацию о ДТП сообщили в областной Госавтоинспекции.

В пятницу вечером, 18 декабря, на 744 километре автодороги Кострома - Шарья - Киров - Пермь столкнулись два автомобиля. По предварительной информации, 32-летний водитель «четырнадцатой» не пропустил Renault при выезде со второстепенной дороги. В результате аварии водитель иномарки погиб.

В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

С 18 по 20 декабря 2020 года, на территории Кировской области произошло шестнадцать ДТП, в которых пятеро погибли и двадцать три человека получили травмы.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Юрьянском районе произошла жуткая автомобильная авария со смертельным исходом: три человека погибли и четверо получили травмы. Подробнее здесь.