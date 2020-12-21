В ближайшие два года в Кировской области из аварийного жилья переселят почти 1,5 тысячи человек

Общий объем финансирования для реализации указанного этапа составит 804 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области программа переселения граждан из аварийного жилья запланирована до 2025 года. Она будет разбита на несколько этапов. Так, с 2021 по 2022 год в области должны переселить 1456 человек из 635 непригодных для проживания помещений. Новые квартиры получат жители девяти муниципальных образований.

В региональном министерстве строительства рассказали, что область намерена получить дополнительное финансирование для реализации программы переселения из аварийного жилья этапа 2021-2022 годов в размере 527 миллионов рублей. Таким образом, общий объем выделяемых средств составит 804 миллиона рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте