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В ближайшие два года в Кировской области из аварийного жилья переселят почти 1,5 тысячи человек

Минстрой подал заявку на софинансирование программы
Виктор КарповВиктор Карпов
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Общий объем финансирования для реализации указанного этапа составит 804 млн рублей.

Общий объем финансирования для реализации указанного этапа составит 804 млн рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области программа переселения граждан из аварийного жилья запланирована до 2025 года. Она будет разбита на несколько этапов. Так, с 2021 по 2022 год в области должны переселить 1456 человек из 635 непригодных для проживания помещений. Новые квартиры получат жители девяти муниципальных образований.

В региональном министерстве строительства рассказали, что область намерена получить дополнительное финансирование для реализации программы переселения из аварийного жилья этапа 2021-2022 годов в размере 527 миллионов рублей. Таким образом, общий объем выделяемых средств составит 804 миллиона рублей.

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